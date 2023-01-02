В Тюменской области резко потеплеет и пройдет снег

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Резкие перепады температур прогнозируют синоптики на территории Тюменской области в ближайшую неделю, со 2 по 8 января. Если в начале недели в регион придет резкое потепление и снег, то уже к четвергу вновь похолодает.

По данным метеоцентра Фобос, в Тюмени к вечеру 2 января столбики термометров поднимутся до минус 9 градусов, подует юго-восточный ветер с порывами до 16 метров в секунду. Ночью синоптики прогнозируют переменную облачность, снег, туман и до минус 6 градусов. Атмосферное давление заметно ниже нормы.

3 января в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, сильный снег, туман. Ночью и днем температура воздуха составит от 5 до 7 градусов мороза, ветер северный 3 метра в секунду.

4 января днем похолодает до минус 17 градусов, ночью ожидается минус 19. Синоптики прогнозируют переменную облачность и слабый северо-западный ветер.

5 января днем столбики термометров опустятся до минус 18, ночью – до минус 25 градусов. 6 января в течение суток ожидается до 15 до 19 градусов мороза.

В выходные дни, 7 и 8 января столбики термометров покажут днем от 11 до 14 градусов мороза. В эти дни есть вероятность снега и сльного порывистого ветра.

Любовь Голышева