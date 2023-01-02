Тюменский нейропсихолог дала советы родителям гиперактивных детей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Гиперактивность – это диагноз и ставит его специалист. Если родитель замечает, что ребенку трудно концентрировать внимание и сосредоточится, нет усидчивости, то это может быть следствием несформированности некоторых отделов головного мозга.

По словам детского нейропсихолога Александры Белослуцких, синдром гиперактивности и дефицита внимания может влиять на качество обучения ребенка, привести к школьной неуспеваемости, сложностям в коммуникативной сфере. Появляются проблемы с самоконтролем, планированием своих действий.

Семье, где растет ребенок с гиперактивностью, важно соблюдать режима дня, добавить прогулки на свежем воздухе и занятия спортом. Решить проблему помогают телесные и дыхательные практики. При общении с таким ребенком важно расставлять границы, родителям следует вести себя спокойно и уверенно.

Помимо этого, гиперактивного ребенка стоит показать психологу, неврологу и нейропсихологу, пишет "Тюменская область сегодня".