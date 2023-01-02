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В Голышманово росгвардейцы эвакуировали более 10 человек из дома, находящегося рядом с очагом возгорания

Происшествия, 18:04 01 января 2023

Пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

Более 10 жильцов эвакуировали из дома, находящегося рядом с очагом возгорания, сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны управления Росгвардии по Тюменской области 1 января.

Как сообщает пресс-служба ведомства, находясь на маршруте патрулирования, экипаж увидел огонь и выходящий серо-черный дым из окон деревянных построек частного дома в поселке Голышманово. Росгвардейцы оперативно вызвали пожарных и вывели в безопасное место людей.

Затем правоохранители оказали содействие прибывшим пожарно-спасательным подразделениям МЧС, оцепив территорию для свободного доступа спецтехники и предотвращения прохода в зону пожара граждан.

Вскоре пожар был ликвидирован.

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# пожар , Росгвардия по Тюменской области

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