В Голышманово росгвардейцы эвакуировали более 10 человек из дома, находящегося рядом с очагом возгорания

| Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

Более 10 жильцов эвакуировали из дома, находящегося рядом с очагом возгорания, сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны управления Росгвардии по Тюменской области 1 января.

Как сообщает пресс-служба ведомства, находясь на маршруте патрулирования, экипаж увидел огонь и выходящий серо-черный дым из окон деревянных построек частного дома в поселке Голышманово. Росгвардейцы оперативно вызвали пожарных и вывели в безопасное место людей.

Затем правоохранители оказали содействие прибывшим пожарно-спасательным подразделениям МЧС, оцепив территорию для свободного доступа спецтехники и предотвращения прохода в зону пожара граждан.

Вскоре пожар был ликвидирован.