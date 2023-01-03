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Почти 3 млн техсредств реабилитации приобрели в Тюменской области для инвалидов в 2022 году

Общество, 12:36 03 января 2023

www.orci72.ru/ | Фото: www.orci72.ru/

Почти 3 млн технических средств реабилитации приобрели в Тюменской области для инвалидов за девять месяцев 2022 года. На них, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, было потрачено 532,9 млн. рублей, пишет "Мегатюмень".

Покупались лечебно-тренировочные протезы, протезы верхних и нижних конечностей, ортопедическая обувь, туторы, ортезы, экзопротезы молочной железы, бандажи, опоры, противопролежневые матрацы и подушки, слуховые аппараты. Также были закуплены абсорбирующее белье, специальные средства при нарушении функций выделения, трости, костыли, кресла-коляски, телевизоры и многое другое. Кроме этого, производилась своевременная выплата компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации.

Всего региональное отделение Фонда социального страхования заключило 126 государственных контрактов и договоров на поставку технических средств реабилитации и оказания услуг инвалидам.

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# инвалиды , реабилитация , фонд социального страхования

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