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В Тюмени продолжаются профилактические обходы семей из зоны риска

Общество, 13:15 03 января 2023

ГУ МЧС России Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России Тюменской области

Профилактические обходы семей из зоны риска продолжаются в Тюмени. Инспекторы пожарного надзора вместе с представителями центра "Семья" проводят профилактические рейды по многодетным семьям, находящихся на особом контроле.

Жителям напоминают основные требования пожарной безопасности, рассказывают о последствиях детской шалости с огнем, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

ГУ МЧС России Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России Тюменской области

Напомним, в России с 1 марта установка автономных дымовых пожарных извещателей в комнатах квартир и жилых домов для многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, станет обязательной.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , неблагополучные семьи , профилактика

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