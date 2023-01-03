В Тюмени продолжаются профилактические обходы семей из зоны риска

| Фото: ГУ МЧС России Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России Тюменской области

Профилактические обходы семей из зоны риска продолжаются в Тюмени. Инспекторы пожарного надзора вместе с представителями центра "Семья" проводят профилактические рейды по многодетным семьям, находящихся на особом контроле.

Жителям напоминают основные требования пожарной безопасности, рассказывают о последствиях детской шалости с огнем, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

| Фото: ГУ МЧС России Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России Тюменской области

Напомним, в России с 1 марта установка автономных дымовых пожарных извещателей в комнатах квартир и жилых домов для многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, станет обязательной.