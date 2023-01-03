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67 спецмашин убирают снег в Тюменском районе

Общество, 15:03 03 января 2023

из Telegram-канала Светланы Ивановой | Фото: из Telegram-канала Светланы Ивановой

67 спецмашин убирают снег во всех муниципальных образованиях Тюменского района. Грейдеры, трактора расчищают от снега автомобильные дороги. В первую очередь, те улицы, по которым ходит общественный транспорт, где расположены учреждения социальной сферы, магазины.

Во дворах многоквартирных домов уборку проводят управляющие компании. Объем осадков большой, снег будет идти весь день, написала глава Тюменского района Светлана Иванова в своем Telegram-канале.

"Прошу набраться терпения, дорожники почистят улицы и тротуары в порядке очередности", - отметила она.

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# Тюменский район , уборка снега

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