Два аппарат УЗИ и маммограф получила больница поселка Боровский
Два аппарат УЗИ и маммограф получила больница п. Боровский. Оборудование поступило в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.
Оба аппарата ультразвукового исследования экспертного класса, один из них - портативный. Пять датчиков позволяют проводить исследования в области кардиологии, гинекологии, неонатологии, урологии, а также выявлять онкозаболевания.
"Мы получили возможность проводить для маломобильных граждан обследования на дому, - Наши доктора уже выезжают к таким пациентам два раза в неделю", - прокомментировала поступление оборудования заведующая филиалом Боровской участковой больницы Осанна Курдоглян.
Маммограф устанавливают в больнице, попутно оформляя лицензирование. Ранее в посёлке была выездная маммография, но чаще всего женщинам приходилось ездить в Тюмень, чтобы провести такое важное обследование. Теперь оно стало гораздо доступнее.
"Молодые, грамотные специалисты, новое оборудование делают сельскую медицину эффективной и доступной", - рассказала пациентка больницы, жительница п. Боровский Фазия Кадырова.
Отметим, что больница обслуживает не только жителей поселка, но и детей, взрослых со всего Тюменского района.