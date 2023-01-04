Два аппарат УЗИ и маммограф получила больница поселка Боровский

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Два аппарат УЗИ и маммограф получила больница п. Боровский. Оборудование поступило в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

Оба аппарата ультразвукового исследования экспертного класса, один из них - портативный. Пять датчиков позволяют проводить исследования в области кардиологии, гинекологии, неонатологии, урологии, а также выявлять онкозаболевания.

"Мы получили возможность проводить для маломобильных граждан обследования на дому, - Наши доктора уже выезжают к таким пациентам два раза в неделю", - прокомментировала поступление оборудования заведующая филиалом Боровской участковой больницы Осанна Курдоглян.

Маммограф устанавливают в больнице, попутно оформляя лицензирование. Ранее в посёлке была выездная маммография, но чаще всего женщинам приходилось ездить в Тюмень, чтобы провести такое важное обследование. Теперь оно стало гораздо доступнее.

"Молодые, грамотные специалисты, новое оборудование делают сельскую медицину эффективной и доступной", - рассказала пациентка больницы, жительница п. Боровский Фазия Кадырова.

Отметим, что больница обслуживает не только жителей поселка, но и детей, взрослых со всего Тюменского района.