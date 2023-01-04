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В Тюменском районе 66 единиц спецтехники расчищают дороги от снега

Общество, 11:58 04 января 2023

администрации Тюменского района | Фото: администрации Тюменского района

66 единиц спецтехники расчищают дороги от снега в Тюменском районе. Полную расчистку уже завершили в Салаирском муниципальном образовании, сообщает администрация Тюменского района.

Больше всего дорожной техники задействовано в п. Боровский – 10 единиц, в Московском - семь, Каскаринском - шесть, в Червишевском, Богандинском и Винзилинском муниципальных образованиях - по пять.

Уборка улично-дорожной сети в Тюменском районе продолжается.

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# Тюменский район , уборка снега

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