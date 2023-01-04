Следственный комитет начал проверку по факту гибели женщины во время пожара в частном доме в Тюмени

| Фото: управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели женщины во время пожара в частном доме на ул. Пригородной в Тюмени. Пожар произошел 3 января, в ходе тушения в доме обнаружено тело женщины 38 лет, сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

По одной из версий пожар возник из-за неосторожного обращения с бытовым электроприбором, уточняется в сообщении.

В ходе доследственной проверки будут установлены причины возгорания, а также условия, которые могли привести к трагедии. Следователи СКР провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев, назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз.

По результатам будет принято процессуальное решение.