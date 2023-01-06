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Тоболяков приглашают на рождественский квартирник

Общество, 09:41 06 января 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Рождественский квартирник от объединения "Включите свет" пройдет в мультицентре "Моя территория" в Тобольске 8 января в 18 часов. Горожан приглашают петь любимые песни, пить какао с имбирным печеньем и общаться.

"Ты можешь быть зрителем или участником: наслаждаться выступлением других или самому выйти на сцену, чтобы сыграть, спеть или прочесть стихотворение", — пишут организаторы.

Для участия нужно оставить заявку в сообщениях сообщества "Включите свет" ВКонтакте.

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