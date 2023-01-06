Новую технику получила областная больница в Ишиме

| Фото: ОБ № 4 | Фото: ОБ № 4

99 моноблоков поступило в Областную больницу №4 Ишима, ожидается поставка еще 105 ноутбуков. Оборудование российского производства приобретено в рамках регионального проекта "Цифровизация в здравоохранении".

"Переход на "цифру" позволил врачам и фельдшерам при оказании неотложной помощи иметь точную информацию о состоянии здоровья человека: анамнез, его диагнозы, проведенные прививки, результаты лабораторных исследований из его электронной медкарты", — отмечает главный врач Областной больницы № 4 Вячеслав Афанасьев.

В рамках регионального проекта в ОБ №4 подключены к интернету и региональной медицинской информационной системе 169 фельдшерско-акушерских пунктов, 6 врачебных амбулатории и 4 участковые больницы.

В медучреждении создано 1 тыс. 621 компьютеризированное рабочее место. Это значительно помогает оказанию медицинской помощи. Если раньше врачу или фельдшеру, работающему в ФАПе, приходилось заполнять бумажную амбулаторную карту пациента, сегодня необходимые сведения о предыдущих приемах, назначениях, проводимых анализах переведены в электронный вариант.

Это дает возможность не только узнать анамнез пациента, но и с помощью специальных сервисов житель самой отдаленной деревни сможет получить консультацию врача, сообщает пресс-служба ОБ № 4.