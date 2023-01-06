Об опасности скачков давления рассказала тюменский кардиолог

| Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

Колебание давления — это нормальное явление, которое происходит в течение суток регулярно, но когда давление скачет постоянно — это плохой знак. Так считает врач-кардиолог Тюменского кардиологического научного центра Юлия Бахматова.

У большинства людей колебания давления в течение суток находятся в пределах от 110 до 130 и от 60 до 90 мм.рт.ст. — в зависимости от изменения внешних и внутренних факторов, например, от погоды за окном, которая резко меняется за короткий срок.

При длительных скачках артериального давления могут развиваться хронические поражения сердца, глаз, почек, головного мозга. Привести такое состояние может к сердечному приступу или инсульту.

"Говоря о скачках давления, важно сказать о кризе. Гипертонический криз – это не просто повышение артериального давления, а его критический скачок, когда показатели выше 180/120 мм. рт.ст. и человек испытывает такие симптомы, как тошнота, одышка, боли в сердце, спутанность сознания. Это всегда большая опасность. Поэтому необходимо вызывать скорую медицинскую помощь", — говорит Юлия Бахматова.

Если криз случился в первый раз, можно попытаться снизить давление без медикаментов: занять полусидячее положение, снять тесную одежду и открыть окно, чтобы поступал свежий воздух, пишет "АиФ- Тюмень".