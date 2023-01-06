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Центры культуры строят в Тюменском и Ялуторовском районах

Общество, 18:47 06 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В селе Гусево Тюменского района строится центр культуры и досуга со зрительным залом на 100 мест, его введут в эксплуатацию уже скоро. В Ялуторовском районе идет строительство центра культуры и досуга со зрительным залом на 150 мест в селе Петелино, его планируют сдать в 2023 году, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Все объекты после строительства полностью оснащаются новым оборудованием, мебелью, инвентарем. Зрительные залы получают необходимое звуковое и световое оборудование.

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