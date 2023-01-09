Жители Тюменской области подали более 7,7 тысяч заявлений на единое пособие

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 7,7 тыс. заявлений на оформление единого пособия для беременных и семей с детьми подали жители Тюменской области. Прием заявлений стартовал на портале Госусуги.ру с 28 декабря 2022 г., сообщает пресс-служба отделения Социального фонда России по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что больше всего поступило обращений на оформление единого пособия на детей – 12,5 тыс., для беременных женщин - 486. Часть заявлений уже рассмотрена и выплаты уже назначены 670 семьям Тюменской области.

Относительно пособия на детей до 3 лет специалисты Фонда отмечают, что теперь эта выплата входит в единое пособие и оформляется по новым правилам, за исключением детей, появившихся в семье до 2023 г. Пособие на них родители могут оформить по ранее действовавшим условиям: без учета имущества и при наличии более высоких доходов у семьи - в пределах двух прожиточных минимумов на человека, а не одного, как при оформлении единого пособия. Этой возможностью воспользовались 196 родителей.

Напомним, единое пособие включает в себя пять действовавших ранее мер поддержки. Подробнее здесь.