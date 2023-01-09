  • 9 января 20239.01.2023понедельник
  • В Тюмени -27..-29 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Членов семей мобилизованных тоболяков принимают в социальных гостиных

Общество, 18:15 09 января 2023

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Социальные гостиные принимают членов семей мобилизованных граждан Тобольска по двум адресам, сообщает администрация города.

Пункты поддержки семей организованы в центре социального обслуживания населения. Здесь в неформальной обстановке помогут в решении проблем, снимут эмоциональное и социальное напряжение. В социальной гостиной можно пообщаться, обсудить свои и общие насущные дела, найти единомышленников.

В центре социального обслуживания населения социальная гостиная работает ежедневно в рабочее время и еженедельно по пятницам с 17 до 19 часов по адресу: 4 мкрн, стр. 48. Социальная гостиная в ДК "Синтез" открыта еженедельно по пятницам с 17 до 19 часов. Телефон для справок: 8-9088-74-03-19.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# социальная гостиная , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:15 09.01.2023Членов семей мобилизованных тоболяков принимают в социальных гостиных
17:53 09.01.202310 января - события дня
17:08 09.01.2023Концепцию концертного зала в подгорной части Тобольска разработают в 2023 году
16:57 09.01.2023Жителей Тюменской области приглашают поучаствовать в конкурсе чтецов "Бессмертный город"