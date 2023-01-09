Членов семей мобилизованных тоболяков принимают в социальных гостиных

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Социальные гостиные принимают членов семей мобилизованных граждан Тобольска по двум адресам, сообщает администрация города.

Пункты поддержки семей организованы в центре социального обслуживания населения. Здесь в неформальной обстановке помогут в решении проблем, снимут эмоциональное и социальное напряжение. В социальной гостиной можно пообщаться, обсудить свои и общие насущные дела, найти единомышленников.

В центре социального обслуживания населения социальная гостиная работает ежедневно в рабочее время и еженедельно по пятницам с 17 до 19 часов по адресу: 4 мкрн, стр. 48. Социальная гостиная в ДК "Синтез" открыта еженедельно по пятницам с 17 до 19 часов. Телефон для справок: 8-9088-74-03-19.