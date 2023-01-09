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Тюменский ансамбль "Субботея" стал лауреатом I степени международного онлайн-конкурса

Общество, 19:10 09 января 2023

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Ансамбль народно-сценического танца "Субботея" Дворца национальных культур "Строитель" – лауреат I степени XIII Международного онлайн-конкурса хореографического искусства "Собираем таланты", сообщает областной департамент культуры.

В конкурсе приняли участие 1 тыс. 445 коллективов из 14 стран. "Субботея" удостоена награды в номинации "народный танец" за номер "Чибатуха".

Ансамбль образован в 2019 году. "Нас всех объединяет цель – сохранение культуры народного танца", – говорит руководитель Сергей Змановский о миссии коллектива.

В репертуаре "Субботеи" более 15 танцев: русские, белорусские, немецкие, казачьи народные танцы, эстрадные и военные сюжетные танцевальные композиции. Ансамбль постоянное расширяет репертуар.

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# народные танцы

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