За фиктивную регистрацию 112 иностранцев тюменец заплатит более 78 тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

78 тыс. 400 рублей взыскал Ленинский районный суд Тюмени с жителя областного центра за фиктивную постановку на учет 112 иностранных граждан.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, от каждого иностранца тюменец получил денежное вознаграждение в сумме 700 рублей.

Суд удовлетворил иск прокуратуры и взыскал с тюменца денежные средства в доход Российской Федерации, а также признал сделки ничтожными.