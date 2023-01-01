За фиктивную регистрацию 112 иностранцев тюменец заплатит более 78 тысяч рублей
| Фото: ИА "Тюменская линия"
78 тыс. 400 рублей взыскал Ленинский районный суд Тюмени с жителя областного центра за фиктивную постановку на учет 112 иностранных граждан.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, от каждого иностранца тюменец получил денежное вознаграждение в сумме 700 рублей.
Суд удовлетворил иск прокуратуры и взыскал с тюменца денежные средства в доход Российской Федерации, а также признал сделки ничтожными.