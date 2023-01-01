Мужчина погиб в селе Викулово на пожаре в частном доме

| Фото: МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

При пожаре в частном доме в с. Викулово ночью 11 января погиб мужчина. Как сообщает МЧС по Тюменской области, по предварительной версии причиной трагедии стала непотушенная сигарета.

Сообщение о возгорании на ул. Новой поступило около 2 часов 30 минут. К моменту прибытия пожарных дом горел внутри.

Спасатели вынесли из дома и передали бригаде скорой помощи мужчину. Медики констатировали его смерть.

К ликвидации пожара привлекалось пять человек и две единицы техники. Основная версия возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.