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Мужчина погиб в селе Викулово на пожаре в частном доме

Происшествия, 12:14 11 января 2023

МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

При пожаре в частном доме в с. Викулово ночью 11 января погиб мужчина. Как сообщает МЧС по Тюменской области, по предварительной версии причиной трагедии стала непотушенная сигарета.

Сообщение о возгорании на ул. Новой поступило около 2 часов 30 минут. К моменту прибытия пожарных дом горел внутри.

Спасатели вынесли из дома и передали бригаде скорой помощи мужчину. Медики констатировали его смерть.

К ликвидации пожара привлекалось пять человек и две единицы техники. Основная версия возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

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# Викулово , пожар , управление МЧС по Тюменской области

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