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В Тюмени директора детской студии отправили в колонию за домогательства

Происшествия, 13:40 11 января 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

15 лет колонии строгого режима получил бывший руководитель детской студии, признанный виновным в насильственных действиях сексуального характера, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

По данным следствия, 37-летний обвиняемый проявлял нездоровый интерес к юным воспитанницам. Оставляя девочек по вечерам после основных занятий, приставал и просил снять одежду. Узнав об этом, одна из родительниц обратилась в правоохранительные органы. Мужчину задержали.

Суд также назначил тюменцу принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра по месту отбывания наказания и взыскал с него в пользу потерпевших компенсацию морального вреда на общую сумму в размере 1 млн 850 тыс. рублей.

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