Тюменская творческая студия набирает на обучение новичков для игры в КВН

| Фото: Творческая студия "Эпизоды" во ВКонтакте | Фото: Творческая студия "Эпизоды" во ВКонтакте

Новичков для обучения игры в КВН набирает творческая студия "Эпизоды". Записаться могут тюменцы от 16 до 28 лет.

Если ребята постарше хотят присоединиться к занятиям, нужно прийти командой, рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель студии Иван Чепелев.

"Отбор проходит в процессе занятий, по опыту знаю, кто не готов работать, уходят сами. Единственное, мы принимаем только тех, кто готов придумывать юмор, а не тех, кто просто хочет прийти, взять сценарий и отыграть", – пояснил он.

На занятиях участников научат писать и отыгрывать шутки, работе с микрофоном, как организовать команду, взаимодействовать с лигами, редакторами и многому другому. Вести занятия будет сам Иван. Помимо руководства студии он занимается проектом "Стендап - Север" в Нижневартовске, участник полуфинальной игры "Первой лиги" КВН в Перми, участник игр лиг КВН в Тюмени, Челябинске и других городах, а также создатель и куратор команд-участниц лиг "Запсиб", "Тюмень", "ЧелГУ", "Северная".

Будущих КВНщиков подготовят для выступления в формате "Визитка и приветствие" на фестивали открытия сезонов лиг "Тюмень", "Запсиб" и "Екат", которые состоятся весной. "Если игры пройдут отлично, то съездим и в Челябинск", – сказал Иван Чепелев.

По словам руководителя студии, его ученики проходили в полуфинал Северной лиги КВН, четвертьфинал лиги Запсиб, полуфинал лиги ЧелГУ, брали призы разного уровня.

Чтобы попасть в творческую команду студии "Эпизоды", необходимо заполнить заявку. Расписание занятий размещено по ссылке. Встреча по школе КВН намечена на 15 января в мультицентре "Моя территория" с 12 до 15 часов.

Виктория Макарова