202 тысячи кубометров воды израсходовали тюменцы в последний день 2022 года

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Более 1,5 млн кубометров воды израсходовали тюменцы за праздничные дни, пик водоразбора традиционно пришелся на 31 декабря - 202 тыс. кубометров. Всего в 2022 году тюменский водоканал подал потребителям более 60 млн кубометров воды.

Суммарная производительность Велижанских и Метелевских водоочистных сооружений составляет в настоящее время более 240 тыс. кубометров воды в сутки. Однако сейчас половина оборудования Метелевских сооружений выведена из эксплуатации на время реконструкции.

"Мы отрегулировали работу оборудования на водонасосных станциях в разных районах города, увеличили производительность насосов на станции первого подъема. Только в декабре нашими специалистами было обследовано 60 километров водопроводных сетей", - рассказал директор по производству Дмитрий Бычков. Управление системой водоснабжения – задача Центральной диспетчерской службы предприятия.