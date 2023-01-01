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Около 50 километров дорог отремонтируют в Тюменском районе в 2023 году

Общество, 18:46 11 января 2023

из Telegram-канала Светланы Ивановой | Фото: из Telegram-канала Светланы Ивановой

Около 50 км дорожного покрытия отремонтируют по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Тюменском районе в 2023 году. Это 103 улицы. Об этом в своем Telegram-канале написала глава Тюменского района Светлана Иванова.

Продолжится начатое в 2022 году строительство дорог на площадках ИЖС в Горьковке, Винзилях и Новотарманском МО.

из Telegram-канала Светланы Ивановой | Фото: из Telegram-канала Светланы Ивановой

Завершатся капремонты в трех школах и двух детсадах, Успенском спорткомплексе.

В рамках концессионного соглашения с "Росводоканалом" и правительством области введут в эксплуатацию водовод Тюмень – Червишево с присоединением Онохинского МО, канализационные коллекторы Мальково – Тюмень; Онохино – Червишево. Запланирована ликвидация трех свалок, продолжение газификации.

из Telegram-канала Светланы Ивановой | Фото: из Telegram-канала Светланы Ивановой

Большое внимание в Тюменском районе уделят благоустройству, проведут среди муниципальных образований конкурс на лучший арт-объект "Я люблю Тюменский район".

"Перспективные задачи для развития района проработали в первые рабочие дни нового года. С отраслевыми департаментами и управлениями определили результаты, к которым будем стремиться. 2023-й – юбилейный. Району исполняется 100 лет. Год будет насыщен значимыми событиями, уверена, они позитивно отразятся в жизни каждого жителя столичного", – написала Светлана Иванова.

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# благоустройство , дороги , Тюменский район

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