Более 140 спортсменов заявились на первые лыжные гонки в "Жемчужине Сибири"

| Фото: Центр спортивной подготовки Тюменской области | Фото: Центр спортивной подготовки Тюменской области

Чемпионат Тюменской области по лыжным гонкам стартовал в ОЦЗВС "Жемчужина Сибири" 11 января. Более 140 спортсменов заявились к участию в первых гонках с раздельным стартом классическим стилем у мужчин и женщин, сообщает региональный центр спортивной подготовки.

На дистанции 5 км у женщин первое место и звание чемпиона области завоевала Виктория Глебова. Второе место заняла Ева Гладких. Третье место – у Анастасии Куликовой. Все спортсменки представляют ГАУ ТО "ЦСП".

На дистанции 10 км у мужчин чемпионом области и победителем первой гонки стал Матвей Морозов. Второе место завоевал Егор Брагин. Оба спортсмена ГАУ ТО "ЦСП". Третье место – у лыжника областной спортивной школы олимпийского резерва им. Луизы Носковой Андрея Поздеева.

12 января соревнования продолжат гонки с раздельным стартом свободным стилем.