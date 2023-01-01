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Более 140 спортсменов заявились на первые лыжные гонки в "Жемчужине Сибири"

Общество, 18:21 11 января 2023

Центр спортивной подготовки Тюменской области | Фото: Центр спортивной подготовки Тюменской области

Чемпионат Тюменской области по лыжным гонкам стартовал в ОЦЗВС "Жемчужина Сибири" 11 января. Более 140 спортсменов заявились к участию в первых гонках с раздельным стартом классическим стилем у мужчин и женщин, сообщает региональный центр спортивной подготовки.

На дистанции 5 км у женщин первое место и звание чемпиона области завоевала Виктория Глебова. Второе место заняла Ева Гладких. Третье место – у Анастасии Куликовой. Все спортсменки представляют ГАУ ТО "ЦСП".

На дистанции 10 км у мужчин чемпионом области и победителем первой гонки стал Матвей Морозов. Второе место завоевал Егор Брагин. Оба спортсмена ГАУ ТО "ЦСП". Третье место – у лыжника областной спортивной школы олимпийского резерва им. Луизы Носковой Андрея Поздеева.

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12 января соревнования продолжат гонки с раздельным стартом свободным стилем.

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# лыжные гонки , соревнования

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