14 новых камер начали выявлять нарушения ПДД в Тобольске

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

14 новых камер фотовидеофиксации начали выявлять нарушения ПДД на улицах Тобольска, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

С декабря камеры работали в тестовом режиме, с 9 января сотрудники Госавтоинспекции выписывают нарушителям "письма счастья".

"Камеры фиксируют превышение установленной скорости движения, проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора и выезд за стоп-линию. За первый день работы новых камер выявлено 117 нарушений ПДД", – сообщили в ГИБДД.

Отметим, с ноября 2022 года Тобольске работали камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД на трех участках улично-дорожной сети. Теперь к ним добавились еще 14 новых мест размещения стационарных комплексов.

Со списком новых камер на дорогах Тобольска можно ознакомиться в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

Участники дорожного движения могут оперативно узнать о своих нарушениях через официальный сайт Госавтоинспекции либо портал госуслуг. В течение первых 20-ти дней после вынесения постановления о нарушении некоторые штрафы можно оплатить с 50% скидкой.