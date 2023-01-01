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Более 140 тысяч жителей Тюменской области посмотрели фильм "Чебурашка"

Экономика, 09:57 12 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 144 тыс. жителей региона посмотрели фильм "Чебурашка" в кинотеатрах Тюменской области. Фильм собрал 44 млн 88 тыс. рублей за первые 11 дней проката, такие данные приводятся в Единой автоматизированной информационной системе.

В кинотеатрах прошло более двух тысяч показов. По сборам и активности зрителей "Чебурашка" значительно опережает другие кинопремьеры января. Так, ближайшим конкурентом является фильм "Непослушник 2", который посетили 19,9 тыс. тюменцев, билетов продано на 5,9 млн рублей. Третий лидер новогоднего проката - пятая часть мультфильма "Иван-царевич и серый волк". Ее посмотрели 18 тыс. 167 тюменцев. Сумма сбора – 5 млн 234 тыс. рублей.

Оксана Корнеенкова

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# кино , кинотеатры , сборы

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