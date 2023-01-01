Главу поселения в Тюменской области оштрафовали на 100 тысяч рублей за халатность

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 100 тыс. рублей оштрафована глава Болдыревского сельского поселения Абатского района. Она обвинялась в халатности — в том, что не уберегла деревню от пожара, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

С 12 по 28 апреля 2022 года, находясь на рабочем месте, во время действия особого противопожарного режима она не обеспечила надлежащее создание противопожарных минерализованных полос вокруг дер. Берендеева Абатского района. Эти участки препятствуют распространению лесных и других пожаров на территорию сельского поселения. Она не проверила фактическое состояние полос и не приняла меры по их приведению в соответствие с требованиями. Также женщина не организовала своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы вокруг деревни, патрулирование, наблюдение в каждом населенном пункте Болдыревского сельского поселения.

Днем 28 апреля 2022 года произошло возгорание сухой травы по пути следования природного пожара. Огонь уничтожил жилые дома, расположенные по ул. Механизаторов в дер. Берендеева Абатского района Тюменской области, надворные постройки, а также имущество людей. Общий ущерб составил 3 млн 204 тыс. 172 рубля.

"В судебном заседании подсудимая вину признала. Ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке. Гражданка по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врача-психиатра и нарколога не состоит, ранее не судима. Гражданский иск по делу не заявлен", — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.