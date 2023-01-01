35 выездов совершили бригады центра медицины катастроф ОКБ № 1 Тюменской области

| Фото: информационного центра правительства Тюменской области | Фото: информационного центра правительства Тюменской области

35 выездов и один вылет совершили бригады центра медицины катастроф Областной клинической больницы № 1 Тюменской области за 10 дней января.

Специалисты вертолетом доставили мужчину с переломами таза и бедра из Уватского района в больницу Тобольска, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Кроме того, врачи доставили двухмесячного малыша, который нуждался в респираторной поддержке и полном медсопровождении, авиарейсом из Тюмени в Москву. А в саму областную столицу – двух мужчин, которые получили ожоги 60 % и 25 % из Ялуторовска и с. Омутинского.

Подростку из Исетска и малышу из села Омутинское при перевозке в Тюмень понадобились аппараты искусственной вентиляции легких. У обоих прогрессировала тяжелая форма нейроинфекции.

В Тюменском центре медицинских катастроф отметили, что в целом с 1 по 10 января было принято 253 обращения, большинство из которых - обострения хронических заболеваний и сердечно-сосудистые кризы, а также травмы, ожоги, отравления.