Тюменская область закупила учебники для школы-интерната Краснодонского района

| Фото: Тюменское региональное отделение партии «Единая Россия» | Фото: Тюменское региональное отделение партии «Единая Россия»

Учебники и методическую литературу приобрела Тюменская область для Суходольской специальной (коррекционной) школы-интерната в Краснодонском районе ЛНР. Для обучающихся с интеллектуальными нарушениями закупили специальные книги по математике, русскому языку, чтению и другим дисциплинам, сообщает региональное отделение "Единой России".

Школа-интернат работает в городе Суходольске Краснодонского района 66 лет, сейчас в ней учатся и проживают 82 человека. Учащиеся могут освоить такие дисциплины, как швейное, строительное и обувное дело.

В сентябре 2022 года при посещении ЛНР в школе-интернате побывала региональный координатор проекта "Единой России" "Единая страна – доступная среда" Ольга Швецова. Она пообщалась с директором учреждения Светланой Самойлик и педагогическим коллективом. Как выяснилось, школе не хватало обновленных учебников для организации коррекционной работы.

"От Суходольской школы поступил запрос на методические и учебные пособия, который мы, конечно же, не могли проигнорировать. Теперь педагоги будут обладать новейшей информацией, а дети смогут заниматься по красочным учебникам", - прокомментировала Ольга Швецова.

Ранее Тюменская областная дума и региональное отделение "Единой России" передали в библиотечные фонды Краснодона более 1 тыс. 300 книг в рамках акции "Книги – Донбассу". Также отправлено 15 фур с гуманитарной помощью для жителей ДНР и ЛНР.