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Травмированной при падении дерева девочке тюменский ЛесПаркХоз заплатит 300 тысяч рублей

Происшествия, 13:38 13 января 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Более 300 тыс. рублей выплатит МКУ "ЛесПаркХоз" девочке, на которую упало дерево в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

Как было установлено, в июле 2022 года во время прогулки на ул. Ватутина на девочку 2012 года рождения упало дерево. Ребенок получил ушибы и ссадины. Также был сломан электросамокат, на котором она каталась.

В Областной клинической больнице № 2 ребенку девочке была оказана медицинская помощь. По результатам проверки прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании причиненного ущерба и компенсации морального вреда с МКУ "ЛесПаркХоз". Суд удовлетворил требования прокурора.

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# компенсация , Леспаркхоз , прокуратура , суд

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