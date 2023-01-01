Травмированной при падении дерева девочке тюменский ЛесПаркХоз заплатит 300 тысяч рублей

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Более 300 тыс. рублей выплатит МКУ "ЛесПаркХоз" девочке, на которую упало дерево в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

Как было установлено, в июле 2022 года во время прогулки на ул. Ватутина на девочку 2012 года рождения упало дерево. Ребенок получил ушибы и ссадины. Также был сломан электросамокат, на котором она каталась.

В Областной клинической больнице № 2 ребенку девочке была оказана медицинская помощь. По результатам проверки прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании причиненного ущерба и компенсации морального вреда с МКУ "ЛесПаркХоз". Суд удовлетворил требования прокурора.