Жителю Тюменской области предъявили обвинение в покушении на убийство сожительницы

| Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

Обвинение в покушении на убийство сожительницы предъявили жителю Тюменской области, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Вечером 8 января сожители повздорили на почве ревности во время застолья в комнате общежития в Голышманово. Мужчина схватил нож и ударил им 33-летнюю женщину в шею. Жертва активно сопротивлялась. Она смогла выбежать из комнаты и обратиться за помощью к соседям. Медицинская помощь была оказана своевременно.

Мужчина задержан. Ему предъявлено обвинение. Злоумышленник заключен под стражу.