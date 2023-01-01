  • 13 января 202313.01.2023пятница
  • USD67,7775
    EUR72,7908
  • В Тюмени -8..-10 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Жителю Тюменской области предъявили обвинение в покушении на убийство сожительницы

Происшествия, 12:32 13 января 2023

следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

Обвинение в покушении на убийство сожительницы предъявили жителю Тюменской области, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Вечером 8 января сожители повздорили на почве ревности во время застолья в комнате общежития в Голышманово. Мужчина схватил нож и ударил им 33-летнюю женщину в шею. Жертва активно сопротивлялась. Она смогла выбежать из комнаты и обратиться за помощью к соседям. Медицинская помощь была оказана своевременно.

Мужчина задержан. Ему предъявлено обвинение. Злоумышленник заключен под стражу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# покушение на убийство , следователи

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:38 13.01.2023Травмированной при падении дерева девочке тюменский ЛесПаркХоз заплатит 300 тысяч рублей
12:32 13.01.2023Жителю Тюменской области предъявили обвинение в покушении на убийство сожительницы
11:59 13.01.2023Три года условно получил водитель за пьяное ДТП в Тюменской области
10:53 13.01.2023Тюменец пытался реализовать 19 тысяч 500 пачек безакцизных сигарет