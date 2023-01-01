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Крещенские купели в Тобольске оснастят трапами с поручнями и сходами в воду

Общество, 15:51 13 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три места для крещенских купаний определены в Тобольске в 2023 году. Сейчас идет работа по подготовке и оборудованию санкционированных купелей. Их оснастят специальными трапами с поручнями, ограждениями и удобными сходами в воду, сообщает администрация города.

Одна купель расположится в районе ледовой переправы "Тобольск - Бекерево" через Иртыш. Еще две — в микрорайоне Сумкино на оз. Саускановское.

Купель в районе ледовой переправы можно посетить 19 января с 11 до 24 часов. В Сумкино - с 9 до 24 часов (территория ООО "Транспортно-судоходная компания") и с 10 до 24 часов (район территории ООО "Тобольский судостроительный судоремонтный завод").

В местах купания будут дежурить врачи, сотрудники ТОСЭР, МЧС, полиции и волонтеры. Местных жителей призывают соблюдать меры противоэпидемической безопасности.

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# крещенские купания , Тобольск

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