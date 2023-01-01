  • 14 января 202314.01.2023суббота
  • USD67,5744
    EUR73,1131
  • В Тюмени -7..-9 С 7 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

С первым паспортом 1500 юных тюменцев получат QR-код "Пушкинской карты"

Общество, 13:18 14 января 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Обложку для паспорта с QR-кодом "Пушкинской карты" получат первые 1 тыс. 500 юных жителей Тюменской области при получении первого главного документа.

Полезный аксессуар им вручат от Тюменского концертно-театрального объединения при поддержке МФЦ.

Просканировав QR-код, подростки смогут узнать, что такое "Пушкинская карта" и какие преимущества она дает, а также как ее оформить. По достижении 14 лет как раз появляется возможность стать участниками проекта.

Отметим, что 95 тыс. молодых людей региона уже оплачивают "Пушкинской картой" билеты в театры, кино, музеи. По количеству оформленных карт область занимает второе место в УФО и входит в десятку лидеров России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# паспорт , Пушкинская карта

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:02 14.01.2023Для тюменцев проведут бесплатные занятия по актерскому мастерству перед поэтическим вечером
15:57 14.01.2023Лучшие снежные фигуры выберут в детских садах Тюмени
14:07 14.01.2023Вблизи школы №56 в Ново-Патрушево в Тюмени могут увеличить число парковочных мест
13:59 14.01.2023Подозреваемый в кражах из автомобилей задержан в Тюмени