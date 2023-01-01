С первым паспортом 1500 юных тюменцев получат QR-код "Пушкинской карты"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Обложку для паспорта с QR-кодом "Пушкинской карты" получат первые 1 тыс. 500 юных жителей Тюменской области при получении первого главного документа.

Полезный аксессуар им вручат от Тюменского концертно-театрального объединения при поддержке МФЦ.

Просканировав QR-код, подростки смогут узнать, что такое "Пушкинская карта" и какие преимущества она дает, а также как ее оформить. По достижении 14 лет как раз появляется возможность стать участниками проекта.

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Отметим, что 95 тыс. молодых людей региона уже оплачивают "Пушкинской картой" билеты в театры, кино, музеи. По количеству оформленных карт область занимает второе место в УФО и входит в десятку лидеров России.