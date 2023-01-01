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Вблизи школы №56 в Ново-Патрушево в Тюмени могут увеличить число парковочных мест

Общество, 14:07 14 января 2023

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Территорию вблизи школы №56 в Ново-Патрушево рассмотрят для увеличения парковочного пространства. Такую задачу поставил департаменту земельных отношений и градостроительства администрации Тюмени и управе Восточного округа глава города Руслан Кухарук.

Он отметил, что открытие новой школы в Ново-Патрушево повлияло на дорожную ситуацию в данном районе. Тюменцев волновали вопросы, связанные с парковкой транспортных средств, подъезжающих к общеобразовательному учреждению.

"Управа Восточного административного округа вместе с сотрудниками ГИБДД взяли этот вопрос в проработку. Экипаж Госавтоинспекции проводит дежурства в пиковые моменты, когда к объекту образования приезжает много машин", – рассказал глава Тюмени Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.

Отметим, изначально предполагалось, что объект введут в эксплуатацию в марте 2023 года. Строители же завершили работу раньше срока. Школу открыли после новогодних праздников, в январе 2023 года.

Инна Пахомова

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# парковки , Руслан Кухарук , школа

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