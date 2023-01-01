Тоболяк похитил перфоратор с витрины магазина

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в краже электроинструмента из сетевого магазина задержала полиция в Тобольске. Местный житель похитил с витрины перфоратор и сдал его в комиссионный магазин, сообщает Тобольский отдел УМВД РФ. Возбуждено уголовное дело.

В дежурную часть полиции Тобольска с заявлением о краже обратился представитель одного из сетевых магазинов. Ущерб организации составил 10 тыс. рублей.

Оперативники выяснили, что неизвестный зашел в торговую точку и, воспользовавшись моментом, взял с витрины электроинструмент, положил его в пакет и вышел.

Ранее неоднократно судимый тоболяк был задержан и доставлен в отдел полиции. Свою вину он признал и пояснил, что похищенное имущество сдал в комиссионный магазин за 4 тыс. 500 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.