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Консультации для абитуриентов возобновятся в ТюмГУ с 17 января

Общество, 16:47 16 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Регулярные консультации о поступлении в ТюмГУ возобновятся для абитуриентов с 17 января. Встречи с представителями приемной комиссии будут проходить онлайн до 28 февраля, сообщает пресс-служба управления стратегических коммуникаций вуза.

"Мы будем рассказывать о сроках и способах подачи документов, об особых правах и преимуществах при поступлении в ТюмГУ, а также об изменениях в правилах приема 2023", - рассказала начальник отдела рекрутинга и приема Алена Дубровская. Будущим студентам также ответят на самые частые вопросы: сколько баллов нужно набрать по результатам ЕГЭ, чтобы поступить на бюджет; что нужно сделать, чтобы поступить на платную основу в вуз; математику профильного или базового уровня нужно сдавать для поступления в университет и др.

Консультации будут проходить по вторникам с 17 января в 17 часов. Необходима предварительная регистрация.

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# абитуриенты , поступление , ТюмГУ

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