В Тюмени в ДТП пострадала годовалая пассажирка Renault Logan

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Годовалая пассажирка Renault Logan пострадала в ДТП в Тюмени 16 января. Автомобиль столкнулся с Honda на перекрестке улиц Интернациональной и Восстания.

Как сообщает ГИБДД Тюменской области, по предварительным данным, 32-летний водитель Honda не пропустил второй автомобиль на перекрестке.

Девочка ехала на заднем сиденье автомобиля в автокресле. Она доставлена в больницу для обследования. По факту аварии проводится административная проверка.