В Тюмени в ДТП пострадала годовалая пассажирка Renault Logan
| Фото: ГИБДД Тюменской области
Годовалая пассажирка Renault Logan пострадала в ДТП в Тюмени 16 января. Автомобиль столкнулся с Honda на перекрестке улиц Интернациональной и Восстания.
Как сообщает ГИБДД Тюменской области, по предварительным данным, 32-летний водитель Honda не пропустил второй автомобиль на перекрестке.
Девочка ехала на заднем сиденье автомобиля в автокресле. Она доставлена в больницу для обследования. По факту аварии проводится административная проверка.