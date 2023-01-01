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В Тюмени в ДТП пострадала годовалая пассажирка Renault Logan

Происшествия, 20:21 16 января 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Годовалая пассажирка Renault Logan пострадала в ДТП в Тюмени 16 января. Автомобиль столкнулся с Honda на перекрестке улиц Интернациональной и Восстания.

Как сообщает ГИБДД Тюменской области, по предварительным данным, 32-летний водитель Honda не пропустил второй автомобиль на перекрестке.

Девочка ехала на заднем сиденье автомобиля в автокресле. Она доставлена в больницу для обследования. По факту аварии проводится административная проверка.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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