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Театр танца "Гжель" представит в Тюмени "Яблочко", "Сиртаки", "Камаринскую"

Общество, 09:07 18 января 2023

vk.com/tyumenphilharmonic | Фото: vk.com/tyumenphilharmonic

Театр танца "Гжель" представит в Тюменской филармонии программу "Танцевальный калейдоскоп" 13 февраля, начало - в 19 часов. Зрители увидят танцы народов России и мира, сообщают организаторы.

Московский государственный академический театр танца "Гжель" был основан известным хореографом, народным артистом России, профессором Владимиром Захаровым в 1988 году к 650-летию существования одного из самых известных и узнаваемых исконно русских промыслов – гжель.

Концерт проходит в рамках федеральной программы "Мы – Россия".

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# Тюменская филармония

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