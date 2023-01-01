Страховщики назвали долю "тотальных" ДТП в Тюменской области

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область вошла в Топ-10 российских регионов, в которых ДТП с легковыми автомобилями чаще всего приводили к полной конструктивной гибели машин, или в "тоталь" на профессиональном языке страховщиков. Об этом сообщает пресс-служба страховой компании "Согласие", эксперты которой проанализировали данные компании по автокаско.

По данным статистики заявленных страховых событий по автокаско, в 2022 году чаще всего машины разбивали в хлам в Томской области - 3,76 % от общего числа полисов автокаско у страхователей в этом регионе. В Псковской области 2,44 %, Липецкой -2,40 %, Рязанской - 0,75 %, Санкт-Петербург и Ленинградская область - 0,61 %.

Во вторую пятерку аварийного рэнкинга (ранжирование, местоположение в ряду) вошли Тюменская (0,59 %), Свердловская (0,58 %), Владимирская (0,56 %) и Вологодская (0,54 %) области, а также Московский регион (0,48 %).

Топ-10 самых безопасных регионов, где за прошедший год водители застрахованных по каско автомобилей ни разу не попадали в разрушительные аварии, возглавили Забайкальский край, Ханты-Мансийский автономный округ и Якутия.

Низкая частота "тотальных" ДТП в Смоленской (0,06 %), Иркутской и Архангельской областях (по 0,09 %), а также в Красноярском крае (0,10 %) и Тульской области (0,12 %). Несколько выше эти показатели в Ивановской области (0,16 %) и Хабаровском крае (0,19 %). Замыкает рэнкинг Калужская область (0,23 %).

Высокая доля "тоталей", по оценке начальника отдела андеррайтинга по автострахованию компании "Согласие" Александра Коротина, приходится на автотрассы, где средняя скорость движения транспорта существенно выше. "При длительном монотонном движении по автомагистрали нередко клонит в сон, и потеря управления даже на 15-20 секунд может привести к серьёзному ДТП, - пояснил он. - В зоне риска также дороги с одной полосой движения: при обгоне водители не всегда учитывают мощность своего транспортного средства, что также создает угрозу серьезной аварии".