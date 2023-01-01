Тюменец сдал арендованную технику в утиль и получил условный срок

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

46-летнего жителя Тюмени признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ и приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Мужчина взял в аренду экскаватор HITACHI и бульдозер Б170М101Е, а затем сдал их в утиль.

По информации объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области, за исправный экскаватор он выручил 800 тыс. рублей, а за бульдозер — 340 тыс. рублей. Но общий ущерб владельцу от похищенной техники составил 3 млн 975 тыс. 940 рублей.

Обвиняемый частично признал свою вину и рассказал на суде, что изначально намеревался продать взятую в аренду технику. Но он не согласился с заявленным материальным ущербом, который, по его мнению, посчитан без учета износа и состояния техники.

По словам потерпевшего, у него в собственности были экскаватор HITACHI, купленный им лично еще в 2008 году. На этой технике в 2020 года он подрабатывал у обвиняемого, а осенью того же года тот предложил сдать экскаватор и бульдозер ему в аренду и через посредника заключил с ним договор. За все время аренды подсудимый выплатил ему всего около 400 тыс. рублей и не вернул технику, ссылаясь на отсутствие денег для ее перевозки. А с 23 июня 2021 года он вообще перестал выходить на связь. Обманутому мужчине ничего не оставалось, как обратиться в правоохранительные органы.

Суд признал за потерпевшим право на исковые требования к подсудимому по возмещению причиненного ущерба.