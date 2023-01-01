Будущие военные инженеры на полигоне ТВВИКУ обучаются тактике боя и занимаются спортом

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

21 января свой профессиональный праздник отметят работники и военнослужащие инженерных войск России. В преддверии Дня инженерных войск на полигоне Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова курсанты проходят занятия по огневой подготовке, фортификации и маскировке.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Будущие офицеры отрабатывают, в частности, тактику ведения боя в условиях городской застройки, а также ведение штурма - захват и зачистку здания с использованием коммуникационных сооружений. Курсанты учатся оказывать первую медицинскую помощь раненым и их транспортировке. Отметим, что подобные занятия идут круглогодично в реальных климатических условиях.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Ни один вид боевых действий сегодня не обходится без участия военных инженеров, - рассказал замначальника ТВВИКУ по военно-политической работе полковник Михаил Багров. - Будущие офицеры, которых мы выпустим из нашего вуза, станут командирами подразделений и будут обучать свой личный состав выполнению поставленных государством задач".

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Курсанты ТВВИКУ не только совершенствуют профессиональное мастерство, но и уделяют время спортивной подготовке. Как рассказал начальник кафедры физподготовки полковник Дмитрий Яковлев, в училище активно развиваются 23 вида спорта, от легкой атлетики до армейского рукопашного боя и спортивных игр.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Курсанты, занимавшиеся до учебы в спортивных школах и секциях, после поступления продолжают совершенствовать свое спортивное мастерство, - отметил Дмитрий Яковлев. - Они выступают на различных, в тот числе и международных, соревнованиях. Среди наших курсантов есть чемпионы области и мировые чемпионы - по гиревому спорту, дзюдо".

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

21 января в Тюмени курсанты и преподаватели высшего военно-инженерного командного училища проведут традиционные памятные мероприятия, приуроченные к профессиональному празднику. На мемориалах на территории ТВВИКУ и областного центра, посвященным военным инженерам всех поколений, состоятся возложения цветов и венков.

Николай Ступников