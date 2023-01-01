Тюменские общественники выиграли грант на спортивно-образовательный проект "Лапта UTMN"

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Областной спортивно-образовательный проект "Лапта UTMN" представила общественная организация "Молодежи и студентов Тюменской области" совместно с региональной ассоциацией загородных лагерей "Мы вместе" на первый конкурс Фонда президентских грантов в 2023 году. По его итогам они выиграли более 860 тыс. рублей на реализацию инициативы.

В рамках проекта в детских лагерях региона ребятам от 13 до 17 лет расскажут о лапте. Также они примут участие в серии спортивных мероприятий. Открытые учебно-тренировочные занятия и мастер-классы проведут сертифицированные инструкторы, которые пройдут курсы повышения квалификации в Институте физической культуры Тюменского госуниверситета.

"Программу "Инновационные технологии тренировки в лапте" пройдут 30 человек. Почему именно такое количество? Дело в том, что предварительно мы проводили социально-педагогическое исследование, выявляли, сколько человек в среднем работает в штате в загородных лагерях. В итоге определили такую цифру и заложили на это определенную сумму. То есть для самих инструкторов все обучение бесплатно. По итогу они получат удостоверение государственного образца ТюмГУ", - рассказал корреспонденту "Тюменской линии" победитель конкурса, председатель комиссии по развитию лапты в студенческих организациях России в Тюмени Евгений Черепенин.

В ходе тренировочного процесса инструкторы получат методическую поддержку и обратную связь от кураторов проекта, смогут закрепить на практике знания, повысят свой профессиональный уровень и качество подготовки команд к соревнованиям.

Новые знания о национальном виде спорта лапта обретут и не менее 800 детей. Летом между командами, созданными в загородных лагерях и центрах области, будет организована спартакиада, где ребята смогут продемонстрировать знания и навыки на практике. Всех победителей и призеров наградят призами.

"Сейчас у нас идет организационная работа, мы разрабатываем программу для проведения курсов и прорабатываем другие моменты, планируем создание серии видеороликов", - добавил Евгений Черепенин.

Напомним, в первом конкурсе Фонда президентских грантов победили 29 проектов тюменских общественников. Самую весомую финансовую поддержку – 13 млн 50 тыс. рублей - получил Благотворительный фонд развития города Тюмени на реализацию проекта "Месторождение добра - Урал".

Виктория Макарова