29 проектов тюменских общественников победили в первом конкурсе Фонда президентских грантов 2023 года

| Фото: группа " Благотворительный фонд развития города Тюмени" во ВКонтакте | Фото: группа " Благотворительный фонд развития города Тюмени" во ВКонтакте

29 проектов тюменских общественников победили в первом конкурсе Фонда президентских грантов 2023 года. Всего по стране победителями стали более 1,8 тыс. проектов, которые прошли экспертный отбор из 10 тыс. 615 инициатив от некоммерческих организаций России, сообщается на сайте фонда.

Среди победителей Тюменской области самую весомую финансовую поддержку – 13 млн 50 тыс. рублей - получит Благотворительный фонд развития города Тюмени на реализацию проекта "Месторождение добра - Урал". Средства направят на укрепление благотворительного аспекта в деятельности семи ресурсных центров общественного развития, передачу технологий системной благотворительной работы по УФО и новым субъектам РФ.

100 лекций, объединенных в проекте "Семья и Отечество", проведут для подростков и молодежи представители регионального центра защиты материнства и детства "Покров" в Тюменской области. Для их организации участники используют 228 тыс. рублей грантовых средств, еще 342 тыс. рублей привлекут в порядке софинансирования.

Более подробно о проектах-победителях здесь.

Оксана Корнеенкова