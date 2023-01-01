Более 29 тыс. техногенных пожаров было потушено в Уральском федеральном округе в 2022 году

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Более 29 тыс. техногенных пожаров было потушено в Уральском федеральном округе в 2022 году.

Также за этот год ликвидировали девять чрезвычайных ситуаций, а своевременно скоординированные действия всех подсистем Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций позволили спасти больше 3,5 тысяч человек.

Об этом сообщил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, выступая на заседании по подведению итогов деятельности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2022 году.

Полпред положительно охарактеризовал работу оперативных штабов при региональных управлениях МЧС по контролю за размещением вынужденных переселенцев, сбором и доставкой гуманитарных грузов. По его словам, в 2022 году были достигнуты хорошие результаты по большинству направлений системы РС ЧС, но сохраняются и проблемы, над устранением которых предстоит серьезно поработать. Например, отмечается рост пожаров в зданиях образовательных организаций.

"Важно укреплять материально-техническую базу образовательных организаций, и одновременно вести работу по обучению работников этих организаций и детей правилам поведения при пожарах. Это в равной степени относится и к учреждениям, в которых размещены престарелые люди и маломобильные граждане", - подчеркнул полномочный представитель.

Полпред также обратил внимание, что в 2022 году сложно складывалась обстановка с реагированием на ликвидацию природных пожаров.

В прошедшем сезоне количество очагов пожаров сократилось почти в два раза. При этом показатель "площадь, пройденная огнем" превышена на 70%. Суммарный материальный ущерб от пожаров составил более 4 миллиардов рублей.

Владимир Якушев отметил, что во время подготовки к пожароопасному периоду 2023 года необходимо провести работу над ошибками. Опыт прошлого года показал, что решения о введении специальных режимов реагирования соответствующего уровня не всегда принимались своевременно. Имели место и случаи преждевременного снятия режима ЧС, что впоследствии влекло ухудшение пожарной обстановки.

"Убежден, что межрегиональный сбор представителей профильных структур, отвечающих за ликвидацию ЧС поможет определить проблемные вопросы в нашей общей работе и укрепить систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в УрФО", - резюмировал полпред.