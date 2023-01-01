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Массовое ДТП в центре Тюмени устроил студент без прав

Происшествия, 11:58 19 января 2023

Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Массовое ДТП с пострадавшими устроил студент за рулем автомобиля KIA на ул. Советской в Тюмени вечером 18 января, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

В час пик 19-летний тюменец, не имеющий права управления транспортом, при перестроении не убедился в безопасности. Произошло столкновение с автомобилем Daewoo.

От удара Daewoo отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с Lada и KIA. Травмированы пассажирки Daewoo и Lada 33 и 27 лет.

Обстоятельства ДТП выясняются. Известно, что молодой человек прошел обучение в автошколе в 2022 году и сдал теоретический экзамен, практический экзамен он безуспешно сдавал четыре раза.

Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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