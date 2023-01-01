Стратегию озеленения города представили тюменцам

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Ознакомиться со стратегией озеленения города и принять участие в ее обсуждении предлагают жителям Тюмени. Документ размещен на сайте городской администрации, а также на информационной стойке в холле по адресу ул. Первомайская, 20.

Разработкой стратегии занимались специалисты в области ландшафтной архитектуры и биоинформационных технологий, руководители ландшафтных студий, представители профильных организаций, научные руководители по почвоведению, геохимии и биологии вузов Тюмени, Санкт-Петербурга, Москвы и Минска.

Они провели анализ физико-географических характеристик Тюмени и факторов антропогенного воздействия на зеленые насаждения, сообщает пресс-служба городской администрации. Также разработали рекомендации по уходу и текущему содержанию зеленых насаждений, предложили способы улучшения развития объектов озеленения на несколько десятилетий вперед.

Жители Тюмени могут высказать свои замечания и предложения по стратегии на портале "Я решаю!".