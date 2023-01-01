  • 19 января 202319.01.2023четверг
  • USD68,8728
    EUR74,5882
  • В Тюмени -5..-7 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Стратегию озеленения города представили тюменцам

Общество, 17:42 19 января 2023

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Ознакомиться со стратегией озеленения города и принять участие в ее обсуждении предлагают жителям Тюмени. Документ размещен на сайте городской администрации, а также на информационной стойке в холле по адресу ул. Первомайская, 20.

Разработкой стратегии занимались специалисты в области ландшафтной архитектуры и биоинформационных технологий, руководители ландшафтных студий, представители профильных организаций, научные руководители по почвоведению, геохимии и биологии вузов Тюмени, Санкт-Петербурга, Москвы и Минска.

Они провели анализ физико-географических характеристик Тюмени и факторов антропогенного воздействия на зеленые насаждения, сообщает пресс-служба городской администрации. Также разработали рекомендации по уходу и текущему содержанию зеленых насаждений, предложили способы улучшения развития объектов озеленения на несколько десятилетий вперед.

Жители Тюмени могут высказать свои замечания и предложения по стратегии на портале "Я решаю!".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# озеленение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:42 19.01.2023Стратегию озеленения города представили тюменцам
17:31 19.01.2023Год Героев России откроют в Тобольске в феврале
17:19 19.01.2023Сборник "Имена и книги" планируется издать к 60-летию тюменского отделения Союза писателей России
17:08 19.01.2023122 старшеклассника Тюменской области участвуют в региональном этапе ВсОШ по русскому языку