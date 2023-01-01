В Ялуторовске пьяный мужчина угнал трактор и устроил ДТП

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

57-летний мужчина угнал трактор со строительной площадки в Ялуторовске и совершил ДТП на ул. Новикова, въехав в стоящий автомобиль Lada. С места аварии он скрылся, пострадавших нет, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Нарушителя установили с помощью камер видеонаблюдения. После ДТП он поставил трактор на стоянку и лег спать. От факта угона и употребления алкоголя он отказался, хотя показания алкотестера составили 1,00 мг на литр выдыхаемого воздуха.

Удостоверение тракториста мужчина имеет уже 40 лет, водительских прав у него нет. В 2013 и 2014 году он задерживался за управление автомобилем в состоянии опьянения.

На мужчину составлены административные материалы за пьяное вождение и оставление места ДТП. Фактом угона трактора занимаются сотрудники полиции.