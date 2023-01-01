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Массовое ДТП с участием автобуса произошло на улице Республики в Тюмени

Происшествия, 18:41 19 января 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Массовое ДТП с участием автобуса произошло на перекрестке улиц Республики и Воровского в Тюмени 19 января. По предварительным данным, пострадал один человек, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Автомобили Daewoo Matiz, Geely, Daewoo Nexia и автобус ЛиАЗ, ехавший без пассажиров, столкнулись на регулируемом перекрестке. Автоинспекторы выясняют, кто из водителей проехал перекресток на красный свет.

Травмы получил 38-летний водитель Daewoo Matiz. Ведется административная проверка по факту ДТП.

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