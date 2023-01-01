Массовое ДТП с участием автобуса произошло на улице Республики в Тюмени

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Массовое ДТП с участием автобуса произошло на перекрестке улиц Республики и Воровского в Тюмени 19 января. По предварительным данным, пострадал один человек, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Автомобили Daewoo Matiz, Geely, Daewoo Nexia и автобус ЛиАЗ, ехавший без пассажиров, столкнулись на регулируемом перекрестке. Автоинспекторы выясняют, кто из водителей проехал перекресток на красный свет.

Травмы получил 38-летний водитель Daewoo Matiz. Ведется административная проверка по факту ДТП.