Областная больница №14 открылась после капремонта в Казанском районе

| Фото: пресс-служба областной больницы №14 | Фото: пресс-служба областной больницы №14

Палаты инфекционного отделения, клинико-диагностическая лаборатория, кабинет эндоскопии и массажа расположились в обновленном здании областной больницы №14 в Казанском районе после капитального ремонта.

Работы здесь начались весной 2022 года, средства на ремонт были выделены из бюджета Тюменской области в рамках федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации".

На втором этаже больницы разместился кабинет для проведения профилактических мероприятий и школ здоровья для населения. В отделении имеются мельцеровские боксы для госпитализации больных, что позволяет защитить от внутрибольничного заражения других пациентов и медперсонал.

Отметим, что модернизация первичного звена здравоохранения - один из приоритетных направлений нацпроекта "Здравоохранение". Главная цель — повышение доступности и качества медицинской помощи жителям региона.