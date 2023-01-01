Более 60 учеников Тюменской области готовятся к Всероссийской олимпиаде по биологии на базе ТюмГМУ

| Фото: ТюмГМУ | Фото: ТюмГМУ

Более 60 учеников с юга Тюменской области ежедневно готовятся ко Всероссийской олимпиаде по биологии на базе Тюменского медицинского университета. Это 80 % всех допущенных к этому этапу участников, сообщает пресс-служба вуза.

Учебно-тренировочные сборы в этом году впервые организовал региональный центр по выявлению и сопровождению одаренных детей "Новое поколение". Преподаватели Тюменского медицинского университета занимаются со школьниками в лабораториях вуза, а на базе Областной физико-математической школы с ребятами работают преподаватели Тюменского государственного университета.

На кафедре биологии Тюменского ГМУ идет подготовка к олимпиаде по морфологии и анатомии растений. Ребята учатся определять растения, делают микросрезы, окрашивают препараты, выделяют отдельные ткани, учатся выполнять ботанические описания объектов.

| Фото: ТюмГМУ | Фото: ТюмГМУ

На кафедре микробиологии школьники осваивают технику обращения с микробиологическим оборудованием, способы окрашивания и определения микробов.

"В течение недели мы углубленно погружаемся в темы, которые могут быть на олимпиаде. Эти знания и умения необходимы как для успешного участия в региональном этапе, так и для успешной сдачи экзаменов. Я неоднократно бывала в Тюменском медицинском университете - посещала кружки, медико-фармацевтическую школу. Думаю, что моя жизнь будет связана с медициной", - сказала 11-классница Арина Жукова.