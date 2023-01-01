В Тюмени таксист помог инспекторам ДПС задержать неадекватного водителя

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Уехавшего с места ДТП водителя Kia задержал тюменский таксист с помощью других автомобилистов на перекрестке улиц Республики и Тульской областного центра, сообщает Госавтоинспекция. Идет административная проверка.

По словам тюменца, у перекрестка он заметил Kia, в котором, как ему показалось, уснул водитель. Однако разбуженный мужчина повел себя неадекватно. На автомобиле с пробитым колесом он поехал по в сторону ул. Мельникайте, виляя на проезжей части, и совершил ДТП.

Тюменец поехал за нарушителем, чтобы остановить его и предотвратить другие аварии. У перекрестка с ул. Тульской он задержал неадекватного автомобилиста, вытащил ключи из машины и передал нарушителя наряду ДПС.

От освидетельствования на опьянение 36-летний житель Нижневартовска отказался. Выяснилось, что ранее он уже лишался прав в 2015 году. Материал по факту вождения в состоянии опьянения будет направлен в суд.