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В Тюмени таксист помог инспекторам ДПС задержать неадекватного водителя

Происшествия, 13:31 20 января 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Уехавшего с места ДТП водителя Kia задержал тюменский таксист с помощью других автомобилистов на перекрестке улиц Республики и Тульской областного центра, сообщает Госавтоинспекция. Идет административная проверка.

По словам тюменца, у перекрестка он заметил Kia, в котором, как ему показалось, уснул водитель. Однако разбуженный мужчина повел себя неадекватно. На автомобиле с пробитым колесом он поехал по в сторону ул. Мельникайте, виляя на проезжей части, и совершил ДТП.

Тюменец поехал за нарушителем, чтобы остановить его и предотвратить другие аварии. У перекрестка с ул. Тульской он задержал неадекватного автомобилиста, вытащил ключи из машины и передал нарушителя наряду ДПС.

От освидетельствования на опьянение 36-летний житель Нижневартовска отказался. Выяснилось, что ранее он уже лишался прав в 2015 году. Материал по факту вождения в состоянии опьянения будет направлен в суд.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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